Für den weltweitgrößten Reiseveranstalter TUI dürfte es weiterhin schwer bleiben. So steigen die Corona-Zahlen in Deutschland immer weiter und haben am Montag - zum ersten Mal in der Pandemie - einen Wert jenseits der 300er-Inzidenz-Marke erreicht. Die Analysten sind tendenziell skeptisch. Die TUI-Aktie steht erneut auf der Verliererseite.Konkret hat die HSBC Bank das Covering der TUI-Aktie mit "Hold" wieder aufgenommen und dabei ein Kursziel von 2,70 Euro ausgegeben. Demnach hält das Geldhaus die ...

