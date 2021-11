Die vielen neuen Allzeihochs im DAX haben diese Woche nicht ausgereicht, die Partylaune der Anleger weiter anzuheizen. Ermüdungserscheinungen sind zu erkennen. Dax: Die seltsame Stimmung der Investoren So ist das Anlegersentiment von 6,0 in der Vorwoche auf nunmehr 4,5 gefallen. Bei Werten über 4,0 sprechen wir von Euphorie, die ist also noch immer vorhanden. Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...