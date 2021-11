München (ots) -Corinna, 31, KrankenschwesterSeit wann bist du Single und wie viele Beziehungen hattest du schon?Ich bin seit ca. sechs Jahren Single.Hast du ein Problem mit Nacktheit?Nein, ich habe keine Probleme mit Nacktheit. Ich glaube, das Konzept, nackt zu daten nimmt viel Druck raus. Ok, jetzt sind wir schon nackt, "schlimmer" kann es nicht mehr werden! (lacht) Charakterlich natürlich, aber vom Körper her, mehr kann ich nicht mehr verstecken.Was erwartest du dir?Ich erwarte mir Abenteuer. Vielleicht auch Leidenschaft. So eine Mischung, die man im normalen Leben nie erleben könnte.Auf was achtest du bei deiner Partnerwahl?Ich achte auf ein schönes Lächeln, das fesselt mich. Er soll humorvoll sein, er soll authentisch sein, er soll liebevoll sein. Er soll mir auch meinen Freiraum lassen, das ist mir sehr wichtig. Ob er groß, dünn, dick oder was auch immer ist, ist mir egal. Wenn das Herz am rechten Fleck ist und ich das spüre, dann passt das.Welchen Promi würdest du gerne daten?Elyas M'Barek. Da ist es das Lächeln.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5072944