München (ots) -Leonardo, 37, Koch und KrankenpflegerSeit wann bist du Single und wie viele Beziehungen hattest du schon?Ich bin seit sechs Jahren alleine. Mit zwei Personen war ich fix zusammen mit Zusammenwohnen, Beziehungen habe ich vier gehabt.Was erwartest du dir?Meinen Schatz kennenzulernen. Ich habe nur Angst, wie das hier unten funktioniert. Dass ich im Kopf nicht so stark bin, um das zu kontrollieren. Ich hoffe, dass ich das im Griff habe. Sonst muss ich in die Toilette gehen .... (lacht) Aber ich freue mich auf dieses Abenteuer. Dass ihr mir eine schöne Frau organisiert habt. (lacht)Hast du No-Gos?Hinter dem Rücken lästern oder so aggressive Leute. Das sind No-Gos, das würde ich auch sagen. Ich kann gut etwas mitgeben, aber diplomatisch, mit viel Respekt.Was haben deine Freunde und deine Familie zu deiner Teilnahme gesagt?Das habe ich sehr lange versteckt. Meine Schwester weiß bis jetzt nicht, dass ich nackt sein werde. Ich wollte sie nicht groß informieren, sie ist sehr religiös. Aber ich glaube, sie wäre sehr stolz auf mich.Was ist dir bei deiner Traumfrau wichtig?Dass sie mich akzeptiert wie ich bin. Sportlich, eine, die mal mit mir Schwimmen oder Wandern geht. Sie muss keine Gyms mögen. Aber irgendwas mit mir machen, zum Beispiel Boot fahren. Ich hocke nicht gerne auf dem Sofa, ich bin keine Schlaftablette. Ich brauche eine, die mich ein bisschen zusammenzieht oder mich begleitet. Das Aussehen ist mir egal. Wenn es eine schöne Blondine ist, bin ich schon zufrieden. (lacht)Welchen Promi würdest du gerne daten?Evelyn Burdecki. Seit dem Dschungelcamp finde ich sie so toll. Ich bin Gott dankbar, dass sie es geschafft hat, sie hat ein Ziel erreicht. Sie ist der Hammer. Sie bringt Charakter, sie ist lustig, sie ist emotional, sie ist offen, ein bisschen verrucht. Sie ist eine richtige Rakete und sie ist wunderschön.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5072943