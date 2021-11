Sende uns Bitcoin und wir schicken die doppelte Summe zurück: So soll ein aktuelles Krypto-Giveaway funktionieren. Dahinter stecken aber statt Elon Musks Unternehmen SpaceX wahrscheinlich Betrüger:innen. Krypto-Scam mit SpaceX-Logo: Betrüger:innen starteten am Montagmorgen einen wahrscheinlich gefälschten Livestream mit Werbegeschenk. Mit dem Versprechen, ihr Einsatz würde sich verdoppeln, werden Zuschauer:innen dazu aufgefordert, Bitcoin oder Ether an eine Wallet zu schicken. Zuvor gab es bereits viele ähnliche Aktionen, die sich als Betrug erwiesen. Elon Musk, Jack Dorsey und Cathie Wood ...

