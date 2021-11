Bonn (www.anleihencheck.de) - Ein wichtiger Datenpunkt in der letzten Woche war die US-Inflation für den Oktober, so die Analysten von Postbank Research.Der Anstieg der Verbraucherpreise habe sich demnach auf 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat beschleunigt und damit den höchsten Zuwachs seit 1990 erreicht - erwartet worden sei lediglich ein Anstieg um 5,9 Prozent. Die Preise seien auf breiter Front gestiegen, denn auch die Kerninflationsrate (ohne Nahrungs- und Energiepreise) sei von 4,0 auf 4,6 Prozent geklettert. In Deutschland sei die Inflation ebenfalls weiter gestiegen und habe im Oktober 4,5 Prozent erreicht. Insbesondere die Energiepreise hätten die Teuerung hierzulande angeheizt. Doch auch Fahrzeuge sowie Möbel hätten sich verteuert und damit den herrschenden Mangel an Vorprodukten und die gestiegen Rohstoffpreisen in den Branchen widergespiegelt. ...

