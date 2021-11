Die Batteriefabrik von Envision AESC am nordfranzösischen Renault-Standort in Douai soll kleiner ausfallen als ursprünglich angekündigt. Statt der Kapazität von 43 GWh bis zum Jahr 2030 sind laut einem Agenturbericht nur noch 30 GWh oder mehr bis 2029 geplant. Hintergrund ist offenbar ein Standortwechsel. In seinem Bericht beruft sich Bloomberg auf ein offizielles Dokument der französischen Behörde ...

