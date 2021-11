Europäische Aktien handeln uneinheitlich DE30 wird in einer Spanne von 16.065-16.110 Punkten gehandelt Airbus profitiert von großem Flugzeugauftrag Die wichtigsten europäischen Aktienindizes werden in der ersten Handelssitzung der Woche uneinheitlich gehandelt. Das Ausmaß der Bewegungen ist recht gering, da die meisten europäischen Blue-Chip-Benchmarks weniger als 0,2% von den Schlusskursen vom Freitag entfernt gehandelt werden. Der polnische WIG20 (W20) und der russische RTS (RUS50) entwickeln sich besser und gewinnen 0,7 bzw. 1,1%. Die Aktien aus Belgien hinken am meisten hinterher. Der Wirtschaftskalender für den Rest des Tages enthält ...

Den vollständigen Artikel lesen ...