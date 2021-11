Der Literpreis für Heizöl in der D-A-CH-Region ist im Vergleich zum Vortag 0,4 Cent günstiger. Die vereinigten arabischen Emirate gehen von einem Angebotsüberschuss für Rohöl bereits ab dem ersten Quartal 2022 aus. In den USA wächst der Druck auf den Präsidenten etwas wegen der hohen Benzinpreise zu unternehmen. Diese Woche starten die Rohölpreise mit einem Minus in den Tag, welches sich in der D-A-CH-Region ...

