Der Deutsche Aktienindex bleibt auch zum Start in die neue Handelswoche ohne klare Richtung. In eine eindeutige Richtung zeigen dagegen die Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland springt zum ersten Mal über 300, womit die Wucht der vierten Welle in den kommenden Wochen zum größten Hindernis für eine Jahresendrally des DAX werden könnte. ...

