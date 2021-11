26670 Uplengen (ots) -Vom Achterhof ruft den Artikel "Bio Kurkuma Pulver" mit den Chargen VAKUR20210517 bis VAKUR20210722 aus dem Verkaufszeitraum 18.05.2021 bis 31.07.2021 zurück.Weitere Chargen oder Produkte sind nicht betroffen.Im betroffenen Produkt wurden bei unserem Vorlieferanten Rückstände von 2-Chlorethanol festgestellt. Dabei handelt es sich um ein Abbauprodukt von Ethylenoxid. Auch wenn für 2-Chlorethanol eine Gesundheitsgefährdung nicht nachgewiesen ist, wird aufgrund der noch nicht abgeschlossenen wissenschaftlichen Prüfungen als nicht unbedenklich eingestuft.Wir haben drei bei unabhängigen Laboren beauftragte, unbedenkliche Analysen ohne Rückstände dieses Produkts vorliegen, bei einem weiteren Kunden unseres Vorlieferanten wurde dieser Stoff allerdings vorgefunden. Da unsere Kunden an erster Stelle stehen, rufen wird das Produkt freiwillig und vorsorglich zurück. Sie können dieses Produkt entsorgen.Es gibt keine Berichte über Kunden, die nach dem Verzehr des Produktes negative gesundheitliche Auswirkungen erfahren haben. Für uns steht der Verbraucherschutz, die Produktsicherheit sowie die Kundenzufriedenheit an erster Stelle, daher bedauern wir diesen Vorfall sehr und entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Pressekontakt:team@vom-achterhof.deOriginal-Content von: Blanks GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159961/5073103