Der Anlagenbauer Zeta baut sein Team am Standort Moskau aus. Dies soll es ermöglichen, zielgerichtete Leistungen insbesondere im Bereich Generalplanung für russische Pharma- und Biotechunternehmen anzubieten. Mit dem Ausbau der Niederlassung in Moskau verfügt Zeta nun über ein eigenständiges Engineering- und Projektmanagement-Team in Russland, das sich auf die Durchführung von Concept-, Basic und Detaildesigns bis hin zu Generalplanungsprojekten spezialisiert hat. "Wir bieten ein umfangreiches Portfolio ...

Den vollständigen Artikel lesen ...