Der PEH EMPIRE setzt auf KI- und Big-Data-gestützte Analysen, um auch in Zeiten von Corona und steigender Inflationsrate objektiv Entscheidungen zu treffen.Die Inflationsrate in Deutschland lag im vergangenen Monat bei +4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat - und stieg damit den zehnten Monat in Folge, nachdem sie zuvor sechs Monate lang gesunken oder stabil geblieben war. Auch in den USA lag die Rate mit einem Anstieg um 5,4 Prozent zum Vorjahresmonat weiterhin auf Rekordniveau - kein Wunder, dass viele Anleger mit Nervosität reagieren. Wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) mitteilt, liege jedoch die Inflation bei Dienstleistungen - die laut DIW zwei Drittel der Kerninflationsrate ausmacht - weiterhin unter einem Prozent. Auch die anderen klassischen Inflationstreiber - Arbeitsmarkt und Konsum der Bürger - blieben derzeit moderat.

Den vollständigen Artikel lesen ...