hausInvest, der offene Immobilienfonds der Commerz Real AG, investiert risikogestreut in Immobilien weltweit. Im Oktober kamen drei Objekte - in Heidelberg, in Dublin und in New York City - hinzu.hausInvest (ISIN: DE0009807016) steuert mit seinem Fondsvolumen auf die Überschreitung der Rekordmarke von 17 Milliarden Euro zu. Laut Commerz Real gehört der Fonds mit seinen mehr als 800.000 Anlegern zu den größten offenen Immobilienfonds in Europa. Allein über die vergangenen sechs Monate konnte hausInvest Anlegergelder in Höhe von rund 335 Millionen Euro einsammeln.

Den vollständigen Artikel lesen ...