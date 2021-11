Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Thema Nummer eins an den Rentenmärkten: die hohe Inflation und die damit einhergehenden nochmals fallenden realen Renditen, so die Deutsche Börse AG.So sei die Inflation in den USA im Oktober auf 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat geklettert - mehr, als Analysten erwartet hätten. "Die deutlich über der Konsensschätzung liegende US-Inflationsrate hat die US-Realrenditen auf ein neues Tief fallen lassen", berichte Anleihenanalyst Hauke Siemßen von der Commerzbank. Die Inflation in Deutschland habe im Oktober bei 4,5 Prozent gelegen. ...

