Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Euro-Staatsanleihemärkten waren nach der Erholung in der Vorwoche zuletzt wieder rückläufige Anleihenotierungen zu beobachten, so die Experten von Union Investment.Die Unsicherheit bezüglich des geldpolitischen Richtungswechsels der Zentralbanken habe sich vor allem in den kurzen bis mittleren Laufzeiten widergespiegelt, deren Renditen seien teils deutlich angestiegen. Bei den langen Laufzeiten habe sich wenig getan, sodass die Zinsstrukturkurven über das vordere Ende etwas flacher tendiert hätten. Die richtungsweisende 10-jährige Bundesanleihe habe am Freitagvormittag mit minus 0,24 Prozent (Vorwoche 0,28 Prozent) rentiert. ...

