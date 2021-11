Das Land Berlin will sein 60 Jahre altes Diesel-Dienstschiff "Glienicke" durch ein ausschließlich mit Solarstrom betriebenes Schiff ersetzen. Einsatzbereich des neuen Exemplars ist weiterhin die ökologische Gewässerüberwachung samt Probeentnahmen. Gebaut wird das Elektro-Schiff auf der Schiffswerft Bolle in Elbe-Parey in Sachsen-Anhalt. Dort erfolgte dieser Tage die sogenannte Kiellegung, sprich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...