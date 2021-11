Der EuroStoxx50 behauptet um die Mittagszeit ein Plus von 0,08 Prozent auf 4373,63 Punkte.Paris/London - Europas Börsen kommen auf dem derzeit hohen Niveau weiter kaum vom Fleck. Der EuroStoxx 50 schaffte am Montag mit Mühe ein erneutes Hoch seit dem Jahr 2008 - um die Mittagszeit behauptete der Eurozonen-Leitindex ein Plus von 0,08 Prozent auf 4373,63 Punkte. Ähnlich sah es bei französischen Cac 40 aus, der nach einem abermaligen Rekord zuletzt 0,30 Prozent auf 7112,93 Punkte gewann.

