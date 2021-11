DJ Von der Leyen: Sanktionen gegen Belarus und Airlines mit Ziel Minsk

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Europäische Union wird am heutigen Montagnachmittag weitere Sanktionen gegen Belarus verhängen und wird außerdem mit Strafmaßnahmen gegen Fluglinien reagieren, die beim "unfassbar perfiden" Vorgehen des Regimes von Präsident Alexander Lukaschenko mitmachten, erklärte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen. Lukaschenko wird von der EU vorgeworfen, Syrer und Iraker gezielt nach Belarus zu locken und sie an die Grenzen zu Lettland, Litauen und Polen zu schleusen.

Die EU sei hier geschlossen und reagiere schnell. "Dies ist keine bilaterale Frage zwischen Litauen, Lettland und Polen und Belarus, sondern es ist eine Frage Europäische Union und Belarus", sagte von der Leyen auf dem Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung. "Das ist auch kein Migrationsgeschehen, sondern das ist der Versuch eines autokratischen Regimes, durch die Instrumentalisierung von Menschen, die unter ganz üblen falschen Versprechungen in die Falle gelockt worden sind, seine demokratischen Nachbarn zu destabilisieren. Das wird nicht gelingen. Europa steht da geschlossen."

Daher reagiere man schnell. Die EU würde nun die fünfte Welle an Sanktionen gegen Belarus verhängen. Auch um die Versorgung der Menschen an den Grenzen bemühe man sich. Daneben sei man auch vor Ort mit den Herkunftsländern in Kontakt, damit die Menschen nicht nach Belarus reisten.

Eine andere Stellschraube seien die Airlines. "Wir haben den Fluggesellschaften signalisiert, dass wir eine gesetzliche Möglichkeit auf den Weg bringen werden, die Fluggesellschaften zu sanktionieren, die diese Schleppertätigkeiten ermöglichen", so von der Leyen. Fluggesellschaften wie Turkish Airlines und die syrische Airline Cham Wings hätten bereits gesagt, sie flögen nicht mehr Belarus an. "Andere werden folgen", zeigte sich von der Leyen überzeugt.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2021 06:38 ET (11:38 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.