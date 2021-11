ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 9000 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe zwar umsatzseitig positiv überrascht, wegen höherer Forschungs- und Entwicklungskosten aber die e

Erwartungen an den bereinigten Gewinn verfehlt, schrieb Analysti Dominic Lunn in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein verbesserter Mix hin zu lukrativeren Spezialtherapien stütze aber ihre Erwartungen an die Margen 2022./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2021 / 02:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2021 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

