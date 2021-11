Der Energiekonzern RWE legt unter dem neuen Chef Markus Krebber das größte Investitionsprogramm in seiner 123-jährigen Geschichte auf. Bis 2030 werde der Konzern rund 50 Milliarden Euro in den Ausbau des Ökostromgeschäfts stecken, teilte RWE am Montag bei einer Investorenveranstaltung mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...