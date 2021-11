Was sind eure Pläne fürs Alter? Gärtnern? Memoiren schreiben? Handarbeit? Eine 91-jährige Spanierin geht das Ganze digitaler an: Sie ist Microsoft-Paint-Künstlerin. Was ist besser: macOS oder Windows? Das ist eine Glaubensfrage, an der gerüchteweise schon ganze Familien zerbrochen sein sollen, auf die es wohl keine einfache Antwort gibt. Eins allerdings ist klar: Windows wirft mit Microsoft Paint ein argumentatives Schwergewicht in die Waagschale - mit keinem anderen Programm kann man so schön rumprobieren und dem Begriff Bildbearbeitung einen ganz neuen ...

