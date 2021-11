NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Details vom Kapitalmarkttag des Versorgers auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Ziele für das operative Ergebnis (Ebitda) 2022 und 2023, aber auch für 2027 und 2030, seien höher als von ihm erwartet, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Höhere Investitionen im Bereich der Erneuerbaren Energien seien der Treiber./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2021 / 06:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2021 / 06:41 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

