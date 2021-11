Neue Wege: AMC akzeptiert Kryptos: Folgt Dogecoin-Killer Shiba Inu auf Bitcoin?

Die von der Corona-Krise gebeutelte US-Kinokette AMC will vom Krypto-Hype profitieren. Ab sofort können Kinofans mit vier verschiedenen Kryptowährungen bezahlen. Mehr sollen bald folgen. Eigentlich sollten Bitcoin und Co. erst im kommenden Jahr im Online-Verkauf von AMC akzeptiert werden. Jetzt kommt die Umsetzung doch schneller als erwartet. AMC-CEO Adam Aron sorgte am Freitag mit einem Tweet für Begeisterung bei Krypto-Fans: Demnach können nun AMC-Kunden nicht nur mit Bitcoin, sondern auch mit den zuletzt stark performenden Kryptowährungen Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash ihre Kinotickets bezahlen. Ob dieser Schritt den Kurs von AMC Entertainment, der in den vergangenen vier Wochen knapp zehn Prozent hinzugewann, weiter ankurbeln kann, ist noch unklar. Mit der Zeit soll auch eine weitere Kryptowährung hinzukommen, wie Aron in seinem Tweet verrät: Dogecoin. Sogar eine sechste Krypto-Zahlungsoption hat Aron in Aussicht gestellt. Das Ergebnis seiner Twitter-Umfrage zeigte, dass sich viele Nutzer den Meme-Coin Shiba Inu als Zahlungsmittel wünschen. Wann genau Dogecoin und Shiba Inu als digitale Währung bei AMC integriert werden könnten, ist nicht bekannt. Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion Enthaltene Werte: US00165C1045,BTC~USD,LTC~USD,DOGE~USD,ETH~USD,BCH~USD

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )