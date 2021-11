Der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen steigt damit auf 3521. Am Freitag lag dieser Wert noch bei 3085, vor einer Woche bei 2426.Bern - In der Schweiz und in Liechtenstein sind 9702 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 72 Stunden registriert worden. Der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen steigt damit auf bei 3521. Am Freitag lag dieser Schnitt noch bei 3085, vor einer Woche bei 2426. Zudem wurden 85 neue Spitaleinweisungen gemeldet. Damit befinden sich nun 681 Personen wegen einer Coronainfektion im...

