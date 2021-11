Brüche im Display-Glas sind die häufigste Ursache für Smartphone-Schäden. Forscher:innen könnten jetzt jedoch einen Weg gefunden haben, um die Smartphone-Bildschirme der Zukunft nahezu bruchsicher zu machen. Die jährlichen Kosten für den Austausch von beschädigtem Display-Glas gehen in die Milliarden. Forscher:innen der University of Queensland haben jetzt jedoch eine Methode entwickelt, mit der deutlich widerstandsfähigeres Glas entwickelt werden könnte. Die Wissenschaftler:innen setzen dabei auf Nanokristalle - sogenannte Blei-Halogenid-Perowskite. Die Technologie ist an sich nicht neu, allerdings...

