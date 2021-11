Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der WI Global Challenges Index-Fonds der Warburg Invest AG hat sein Anlagevolumen im November 2021 auf über 500 Mio. Euro gesteigert, so die Warburg Invest AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Von den insgesamt 152,7 Mio. Euro Nettomittelzuflüssen seit Jahresbeginn (Stand 10.11.2021) trug die Tranche für Privatanleger (ISIN DE000A1T7561/ WKN A1T756, Anteilklasse P) 72,8 Mio. Euro bei, während von der institutionellen Seite (ISIN DE000A0LGNP3/ WKN A0LGNP, Anteilklasse I) 80,6 Mio. Euro dazu kamen. Das Gesamtvolumen des Fonds stieg in diesem Zeitraum um rund 44% und beträgt aktuell 500,5 Mio. Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...