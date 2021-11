Erste Group pflanzt 6000 Bäume in Österreich: Ein Sieger des Tennisturniers Erste Bank Open ist auch das Waldviertel: Anstatt einfach nur "Ace presented by Erste Bank" auf die Banden zu knallen, entschied sich der Hauptsponsor gemeinsam mit der Initiative www.waldsetzen.jetzt "für jedes Ace 10 Trees zu pflanzen": alle in Österreich und vorrangig im Waldviertel, wo durch eine Borkenkäfer-Plage etliche Bäume verendet sind. Nachdem knapp 600 Asse geschlagen wurden, werden nur (aufgerundet) 6000 frische Baumsetzlinge geplanzt. Erste Group ( Akt. Indikation: 41,24 /41,26, 1,35%) (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.11.)

