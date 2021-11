NEW YORK (IT-Times) - Die weltweit beliebteste Kryptowährung Bitcoin hat am vergangenen Wochenende mit Taproot ein umfassendes Upgrade erhalten, dass Smart Contracts erleichtern und die Privatsphäre erhöhen soll. Es ist das größte Upgrade der digitalen "Münze" bzw. des Tokens Bitcoin in den letzten...

Den vollständigen Artikel lesen ...