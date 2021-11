Der New York Empire State Index (November) ist mit 30,9 besser ausgefallen als erwartet (Prognose war 21,6; Vormonat war 19,8). Stark vor alllem Beschäftigung, nicht erledigte Aufträge steigen, Lieferzeoten werden immer länger.. Dazu schreibt die New York Fed, die die Daten erhebt: "Business activity grew strongly in New York State, according to firms responding to the ...

