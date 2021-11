Die Plattform verhilft Projekten oder Unternehmen zu einer einfachen und schnellen Finanzierung und bietet Investoren attraktive Investmentchancen.Baar - Conda.ch, eine der erfolgreichsten und beliebtesten Crowdfunding-Plattformen in Österreich und Deutschland, ist nun auch in der Schweiz am Start. Die Plattform mit einer Community von bereits rund 36'000 Investorinnen und Investoren verhilft Projekten oder Unternehmen zu einer einfachen und schnellen Finanzierung und bietet Investoren attraktive Investmentchancen. Bei Conda.

