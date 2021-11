EURUSD konsolidiert am Montag und wird in einer engen Range zwischen 1,1433 und 1,1455 in der Nähe des Jahrestiefs gehandelt, das am vergangenen Freitag erreicht wurde. Da heute Nacht das lokale Hoch (1,1455) durchbrochen wurde, könnte das Paar eine Aufwärtskorrektur einleiten, um die 1,15er-Marke oder das darüber liegende 50%-Retracement der vorherigen Abwärtsbewegung zu testen. Solange jedoch das Hoch der Vorwoche (1,1608) nicht überwunden wird, behalten die Bären ihren Vorteil, sodass ein tieferes ...

