Die US-Börsen werden am Montag mit Gewinnen in der Eröffnungsphase erwartet. Der Future auf den Dow Jones steigt um mehr als 150 Punkte oder 0,3 Prozent. Gesucht sind zum Wochenauftakt allerdings erneut die Aktien von Technologiefirmen. Der Nasdaq-Future verteuert sich um 0,5 Prozent. Spezielle Auslöser für den Anstieg finden sich nicht, jedoch heißt es, die Inflationssorgen seien momentan gedämpft. Dass der Preisauftrieb am Rohölmarkt pausiert, dürfte am Aktienmarkt ebenfalls gut aufgenommen werden.Alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...