Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG am 5. November 2021 den Kapitalmarkt darüber informiert, dass die 49,4-Prozent-Tochter Premiumverbund Bau GmbH aufgrund von Forderungsausfällen im Projektgeschäft kurzfristig einen Insolvenzantrag stellen wird. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel und rät unverändert zum Verkauf der Aktie.

Nach Analystenaussage sei die aktuelle Kapitalmarktkommunikation des Unternehmens zudem nicht angemessen, wenngleich das Unternehmen nun von einem auf Sanierung und Krisenmanagement spezialisierten Vorstand geführt werde. Aufgrund der jüngsten Entwicklung senkt der Analyst das Kursziel nochmals auf 1,00 Euro (zuvor: 2,00 Euro) und bestätigt sein Rating "Sell".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.11.2021, 15:05 Uhr)



