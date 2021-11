Der britisch-niederländische Ölkonzern Royal Dutch Shell will seine duale Aktien-Struktur vereinheitlichen und seinen Sitz aus steuerlichen Gründen nach Großbritannien verlegen. Der Öl-Riese will damit seine Investoren an Bord halten und auch einen Konflikt mit dem aktivistischen Anteilseigner Third Point entschärfen.

