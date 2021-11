Vaduz (ots) -Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni hat am Montag, 15. November 2021 Anja Klug, die Vertreterin des UNO-Flüchtlingshochkommissariats für die Schweiz und Liechtenstein, zum Antrittsbesuch im Regierungsgebäude empfangen.Im Austausch mit der Leiterin des UNHCR-Büros, welches sich in Bern befindet, konnte Regierungschef-Stellvertreterin Monauni insbesondere einen Überblick über die aktuelle Asylsituation in Liechtenstein vermitteln. Anja Klug würdigte die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen dem UNHCR und den zuständigen Stellen im Land. Weiters wurden die Herausforderungen im internationalen Asyl- und Migrationsbereich diskutiert und die Erfahrungen in Bezug auf die UNHCR-Resettlement-Programme ausgetauscht. Auch Liechtenstein beteiligte sich bereits in der Vergangenheit an derartigen Resettlement-Programmen.Nach dem Besuch bei Sabine Monauni wurde Anja Klug auch noch von Aussenministerin Dominique Hasler zum Austausch empfangen.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100881115