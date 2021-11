DAX-Werte versus Ethereum: Ethereum: "Höhere Renditen als jedes börsennotierte Unternehmen in Deutschland"

Ethereum schlägt die Top 5 der DAX-Unternehmen nicht nur beim Marktwert. Auch in Sachen Rendite schneidet die Kryptowährung deutlich besser ab als der deutsche Leitindex sowie die besten DAX-Werte. Die Marktkapitalisierung der Kryptowährung Ethereum übersteigt deutlich die der größten Werte des Dax. Zu diesem Ergebnis kommt eine heute veröffentlichte Studie von Nickel Digital Asset Management (Nickel), ein in London ansässiger Hedge-Fonds-Manager für digitale Vermögenswerte. Demnach kam Ethereum am 1. November 2021 auf eine Marktkapitalisierung von 445 Milliarden Euro. SAP, das nach Marktwert größte deutsche DAX-Unternehmen, kam zum selben Zeitpunkt nur auf eine Marktkapitalisierung von 174 Milliarden Euro. Zusammenfassung für den 1. November 2021, in Milliarden Euro ETH-Marktkapitalisierung 445 Top 5 der DAX-Unternehmen SAP 174 Linde 165 Volkswagen 142 Siemens 130 Daimler 107 Quelle: Nickel Digital Asset Management (Nickel) Außerdem habe "Ethereum höhere Renditen erzielt als jedes börsennotierte Unternehmen in Deutschland", heißt es in der Studie. Demnach liege die 5-Jahres-Performance von Ethereum bei 37.709 Prozent. Der DAX gewann im selben Zeitraum nur 50 Prozent hinzu. Entwicklung der DAX-Werte gegenüber ETH bis zum 1. November 2021 Assets 2-Jahres-Performance 5-Jahres-Performance ETH 2.149 % 37.709 % DAX DAX (GDAXI) 22 % 50 % Top 5 der DAX-Unternehmen SAP (SAP.DE) 10 % 74 % Linde (LIN.DE) 63 % 324 % Volkswagen (VOW3.DE) 19 % 78 % Siemens (SIE.DE) 42 % 61 % Daimler (DAI.DE) 76 % 71 % Die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt, der Bitcoin, gewann innerhalb von fünf Jahren sogar mehr als 90.000 Prozent hinzu. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,242 Billionen US-Dollar (Stand:15.11.2021, 13:58 Uhr, CoinMarktCap), liegt der Marktwert des Bitcoin sogar über dem von Tesla. Der US-Elektroautobauer kommt derzeit 'nur' auf eine Marktkapitalisierung von 1,04 Billionen US-Dollar (Kurszeit: 13.11.2021 02:00 Uhr). Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion Enthaltene Werte: DE0008469008,BTC~USD,ETH~USD

