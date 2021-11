Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise BioNTech. Das nächste Land startet mit der Impfkampagne für Kinder. Der Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer darf in Israel nun auch Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren verabreicht werden. Das entschied das Gesundheitsministerium am Sonntag, nachdem sich zuvor bereits ein Expertengremium dafür ausgesprochen hatte. Die zusätzlich benötigten Dosen sollen in den kommenden Tagen nach Israel geliefert werden und einen sofortigen Start der Impfkampagne für kleinere Kinder ermöglichen, heißt es. Bei den Verkäufen steht Wirecard im Visier. Die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard wird am Montag, 15. November, letztmals an der Frankfurter Börse gehandelt. Wie die Deutsche Börse bereits am Freitag mitteilte, wird die Preisermittlung eingestellt. Die Deutsche Börse, der mit Abstand größte Börsenbetreiber in Deutschland, begründete den Schritt damit, dass bei Insolvenzen stets geprüft werde, ob es beim jeweiligen Emittenten noch einen entsprechenden Ansprechpartner gebe und dem ist nicht mehr so. Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv