Original-Research: Diversified Energy PLC - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Diversified Energy PLC

Unternehmen: Diversified Energy PLC

ISIN: GB00BYX7JT74



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 15.11.2021

Kursziel: GBp150

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von GBp 140,00 auf GBp 150,00.

Zusammenfassung:

Die DEC-Aktie stand im vergangenen Monat unter Druck, da sowohl Medien als auch Politiker die Aufmerksamkeit der Investoren auf das Problem der Methanemissionen aus den Bohrlöchern und der sonstigen Infrastruktur von DEC gelenkt haben. In zwei Bloomberg-Artikeln wurde die Qualität der Überwachung der Treibhausgasemissionen, insbesondere von Methan, durch DEC in Frage gestellt, und es wurde behauptet, dass die wirtschaftliche Lebensdauer der Bohrlöcher des Unternehmens zu hoch angesetzt sei, wodurch die Rückstellungen für die Stilllegung von Anlagen zu niedrig angesetzt seien. In den Ankündigungen der US-Regierung auf der COP26 wurden gesetzgeberische Maßnahmen zur Senkung der Methanemissionen hervorgehoben, darunter Geldstrafen für Emissionen, die bestimmte Schwellenwerte überschreiten. Der Build Back Better Act, der derzeit den US-Kongress durchläuft, sieht im Falle seiner Verabschiedung Zahlungen pro Tonne Methan vor, die oberhalb eines Schwellenwerts von 0,05 % bis 0,2 % der Erdgasproduktion liegen. Auf der Grundlage der von der DEC für 2020 angegebenen Methanemissionen, aber ohne Berücksichtigung der Schwellenwerte, schätzen wir die Kosten für die DEC im Jahr 2023 auf GBp3,0 pro Aktie. Die gute Nachricht ist, dass DEC sich verpflichtet hat, die Emissionen zu reduzieren. Das Unternehmen hat sein Programm zur Emissionsreduzierung in seinem im April veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht dargelegt, und wir erwarten weitere Einzelheiten auf dem Kapitalmarkttag am 17. November in Houston. Die Behauptung von Bloomberg, dass die wirtschaftliche Lebensdauer von DECs Bohrlöchern zu hoch angesetzt sei, halten wir für sehr unglaubwürdig, da diese Zahlen jährlich von Netherland, Sewell and Associates, einem der renommiertesten Reservenprüfer der Welt, überprüft werden. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei und erhöhen das Kursziel von GBp140 auf GBp150, um den Anstieg der Gas-Futures-Kurve seit unserem letzten Update vom 23. Juli sowie die Erhöhung der Dividende für Q3/21 um 0,25 US-Cent auf 4,25 US-Cent gegenüber Q2/21 zu widerspiegeln.



First Berlin Equity Research has published a research update on Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from GBp 140.00 to GBp 150.00.

Abstract:

The DEC share has been under pressure over the past month as both media and politicians have drawn investors' attention to the issue of methane emissions from DEC's wells/other infrastructure. Two articles by Bloomberg questioned the quality of DEC's monitoring of greenhouse gas (GHG) emissions, particularly methane, and also charged that the economic life of the company's wells is overstated thereby understating the asset retirement liability. US government annoucements at COP26 have highlighted legislative steps to lower methane emissions, including fines for emissions above certain thresholds. The Build Back Better Act, which is currently making its way through the US Congress, will, if enacted, entail payments per tonne of methane emitted above thresholds equivalent to 0.05% to 0.2% of natural gas production. Based on DEC's stated 2020 methane emissions, but excluding the thresholds, we estimate the cost to DEC in 2023 at GBp3.0 per share. The good news is that DEC is committed to reducing emissions. The company outlined its emissions reduction programme in its Sustainability Report published in April and we expect further detail at the Capital Markets Day in Houston on 17 November. We find Bloomberg's assertion that the economic lives of DEC's wells are overstated very implausible given that these numbers are reviewed annually by Netherland, Sewell and Associates, one of the most reputable reserves auditors in the world. We maintain our Buy recommendation and raise the price target from GBp140 to GBp150 to reflect the rise in the gas futures curve since our last update of 23 July and also the 0.25 US cent increase in the Q3/21 dividend to 4.25 US cents vs. Q2/21.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23085.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°