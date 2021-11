LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen von 125 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Tanuj Agrawal hob in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Industriekonzern an. Die Aktie dürfte weiterhin mit einem Abschlag auf den wahren Gesamtwert gehandelt werden, solange das Unternehmen nicht seinen Anteil an der Medizintechnikfirma Siemens Healthineers ebenso wie am Energiegeschäft erheblich verringere. Der Experte fordert zudem eine separate Notierung des Transportgeschäfts./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / 18:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2021 / 18:39 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

