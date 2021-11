Forscher aus Singapur haben eine faltbare Flugdrohne entwickelt. Zusammengerollt ist die um fast 70 Prozent kleiner als im ausgerollten Zustand. Bei Flugdrohnen denken die meisten Menschen vermutlich an einen Quadcopter, also ein Fluggerät mit vier Rotoren. Die Drohne F-Sam hingegen ist ein Monocopter. Das Konzept orientiert sich an Ahornsamen. Die rotieren, wenn sie vom Baum auf den Boden fallen. Das Prinzip hat für die F-Sam-Drohne mehrere Vorteile. Zum einen konnte das Gerät dadurch so konzipiert werden, dass es bei Nichtgebrauch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...