Berlin (ots) -Die FDP wehrt sich gegen Kritik, zu spät auf die sich zuspitzende Corona-Lage zu reagieren und will weiter am Auslaufen der epidemischen Notlage festhalten. Das sagte Christine Aschenberg-Dugnus, die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP, am Montag im ARD-Mittagsmagazin.Stattdessen hätten sich die potenziellen Koalitionäre von SPD, Grünen und FDP auf deutliche Verschärfungen beim Infektionsschutzgesetz geeignet: "Die pandemische Notlage, so wie sie jetzt noch im Gesetz steht, ist ein Rechtskonstrukt, und hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir natürlich eine sehr ernste Situation haben."Flächendeckende Schul- und Betriebsschließungen seien mit der Ampel-Koalition dagegen nicht zu machen, so Aschenberg-Dugnus, "denn wir wissen, wie sehr sie der Bildung und dem sozialen Miteinander unserer Kinder geschadet haben."Aschenberg-Dugnus sagte zu weiteren Maßnahmen: "Wir geben mit dem neuen Infektionsschutzgesetz den Ländern sehr viele Mittel an die Hand, zu reagieren. Zum Beispiel 3G am Arbeitsplatz, tägliche Kontrollen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen auf Covid-19, 3G im öffentlichen Personennahverkehr, Home-Office-Pflicht - all das sind Maßnahmen, wo wir sicher sind, dass wir da sehr viel mehr erreichen werden, als in der Vergangenheit.", so Aschenberg-Dugnus.In der kommenden Woche, am 25. November, läuft die sogenannte epidemische Notlage aus - der Hauptausschuss des Bundestags berät am Mittag über weitere Maßnahmen.