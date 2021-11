Volkswagen hat in der Aufarbeitung des Dieselskandals in den USA einen Rückschlag erlitten.Der Oberste Gerichtshof der USA lehnte es am Montag ab, Anträge des Wolfsburger Autobauers und des Zulieferers Bosch gegen das Urteil eines Gerichts einer unteren Instanz anzuhören. Das Gericht hatte Bezirken in drei US-Bundesstaaten aufgrund lokaler Gesetze Schadensersatzansprüche wegen manipulierter Abgaswerte zugesprochen. Volkswagen hatte argumentiert, der Konzern habe mit seinem milliardenschweren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...