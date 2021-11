US-Infrastrukturpakt treibt Börsen weltweit an FED-Kommunikation der geldpolitischen Trendwende schafft Klarheit Aktienjahr 2022 mit erhöhten Enttäuschungsrisiken Nach einer vorübergehend schwächeren Phase hat sich die Stimmung an den Märkten zuletzt wieder deutlich verbessert. Nachdem der US-Kongress das Infrastrukturpaket der Demokraten, das bis zu 550 Mrd. USD an neuen Investitionen vorsieht, verabschiedet hat, erreichten die Kurse an den globalen Börsen teilweise neue Rekordhöhen. Unverändert solide Unternehmensgewinne und die Aussichten auf eine Jahresendrallye gaben den Märkten zusätzlich Auftrieb. Von den Anlegern honoriert wurde ...

