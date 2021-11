NEW YORK (IT-Times) - WeWork, ein Anbieter von Co-Working Büros aus den USA, hatheute seine ersten Ergebnisse nach dem Börsengang veröffentlicht und einen Umsatzrückgang und hohen Verlust ausgewiesen. WeWork Aktie: QuartalsergebnisWeWork Inc. (NYSE: WE) erzielte im dritten Quartal des Geschäftsjahres...

