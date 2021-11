Das EUR/CHF-Paar erreichte am Nachmittag mit 1,05235 ein neues Jahrestief, zuletzt waren es mit 1,0533 wieder etwas mehr.Frankfurt - Der Euro ist zum US-Dollar auf den tiefsten Stand seit Mitte 2020 gefallen. Am Montagnachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1422 US-Dollar. Niedriger hat der Euro zuletzt im Juli 2020 notiert. Auch zum Franken büsste der Euro weiter an Terrain ein. Das EUR/CHF-Paar erreichte am Nachmittag mit 1,05235 ein neues Jahrestief, zuletzt waren es mit 1,0533 wieder etwas mehr.

