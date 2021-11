Honda zeigt eine neue Version seines "Autonomous Work Vehicle". Das ist ein geländegängiger Baustellen-Selbstfahrer mit einer Nutzlast von rund 400 und einer Zuglast von rund 750 Kilogramm. Das neue Offroad-Lastenfahrzeug des japanischen Autobauers Honda erinnert mit seiner Klötzchen-Optik an ein Steckteil aus dem Lego-Sortiment - nur in robust. So kann die Lastplattform auf Rädern bis zu 400 Kilogramm tragen und Lasten von bis zu 750 Kilogramm ziehen. Die Strecke fährt das automatische Auto dabei entweder völlig autonom oder per Fernsteuerung aus einer Zentrale. Mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...