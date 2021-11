DJ Aktien Schweiz schließen wenig verändert - Richemont gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Kaum verändert hat der Schweizer Aktienmarkt am Montag geschlossen. In der Nähe des Allzeithochs benötige es stärkerer Impulse für einen weiteren Anstieg, hieß es am Markt. Gebremst wurde die Kauflaune von der aktuellen Corona-Welle, die in diversen europäischen Ländern wegen der hohen Zahl an Neuinfektionen beunruhigt. Angesichts der insgesamt gut laufenden Berichtssaison sahen Anleger aber auch keinen Anlass für größere Verkäufe. Der SMI gewann 1 Punkt auf 12.517 Zähler. Unter den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber, unverändert schlossen zwei Aktien. Umgesetzt wurden 22,75 (zuvor: 28,41) Millionen Aktien.

Die Richemont-Aktie verteuerte sich um 2,8 Prozent. Nach den starken Geschäftszahlen am Freitag erhöhten Analysten ihre Kursziele, so etwa die Deutsche Bank, UBS, Morgan Stanley oder Vontobel. Vontobel urteilt, bei Richemont boome das Geschäft mit Uhren und Schmuck. Die Uhren- und die Schmucksparten hätten in den ersten neun Monaten ein Wachstum von 28 Prozent im Vergleich mit 2019 erzielt. Beim Wettbewerber LVMH seien es nur 4 Prozent gewesen. Richemont agiere aus einer Position der Stärke heraus. Die Aktie des Konkurrenten Swatch reduzierte sich dagegen leicht. Zweitstärkster Wert nach Richemont im SMI waren Alcon (+1,4%).

Sonova sausten um 5,8 Prozent abwärts. Der Hörgeräte-Spezialist hatte starke Geschäftszahlen vorgelegt, allerdings den Ausblick nicht angehoben. Druck auf den Gesamtmarkt kam von den schwergewichteten Novartis-Titeln, die 0,5 Prozent nachgaben. Die übrigen Schwergewichte Nestle und Roche tendierten wenig verändert. Aber auch die Zykliker wurden gegeben, so verloren ABB 0,2 Prozent, Geberit 1,3 Prozent und Holcim 0,4 Prozent.

