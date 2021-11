Glasgow, Scotland (ots/PRNewswire) -HOCHWERTIGE, ZERTIFIZIERTE GUTSCHRIFTEN ERGÄNZEN SINNVOLLE EMISSIONSREDUKTIONEN FÜR UNTERNEHMEN ZUR ERFÜLLUNG IHRER NETTO-NULL-VORGABENGlobal Accelerated Ventures (GAV) und ACTUAL arbeiten mit Bioassets zusammen, um qualitativ hochwertige, proveniente CO2-Kredite mit einer A.I. -erweiterten ESG-Transformationslösung für große Unternehmen zu integrieren. Die Bioassets-Lösung ermöglicht es Unternehmen, ihre CO2-Emissionen im Einklang mit den COP26-Netto-Null-Zusagen signifikant zu reduzieren. Die Zusammenarbeit von GAV und ACTUAL strukturiert Lösungen, die das Klima im Rahmen positiver finanzieller Renditen und klarer ESG-Risiko- und Leistungskennzahlen verspricht. Durch die Nutzung der einzigartigen Positionierung und Expertise jedes Unternehmens haben sie eine führende Partnerschaft geschaffen, um die Dekarbonisierung in großem Umfang zu verwirklichen.ACTUAL bietet ein erstklassiges digitales Toolkit, mit dem Unternehmen schnell planen und Maßnahmen zur Dekarbonisierung ergreifen können. Die Expertise von GAV basiert auf organisatorischer Transformation, Naturschutzmanagement und Entwicklungsfinanzierung, insbesondere in aufstrebenden Märkten. Gemeinsam bieten sie eine zentrale Lösung für moderne Unternehmen, um komplexe Klimaziele zu erreichen. Durch die Partnerschaft mit Bioassets können GAV und ACTUAL Unternehmen qualitativ hochwertige CO2-Gutschriften bereitstellen und strukturieren, um ihre unmittelbaren und strategischen Managementziele zu erreichen."In dieser sich rasant verändernden Geschäftslandschaft mobilisiert unsere Partnerschaft nicht nur einen Teilkauf, sondern auch kritische Fähigkeiten und Vermögenswerte, um Unternehmen bei der Strukturierung eines ganzheitlichen ESG- und CO2-Ansatzes zu unterstützen", sagte William Byun, Senior Partner von GAV.Die Partnerschaft wurde auch vor kurzem von einem der größten Rohstoffkonglomerate Südostasiens für eine umfassende Überprüfung aller ihrer aktuellen Geschäfte und Betriebe in ihren Industrieanlagen und Agrobusiness-Entwicklungen engagiert, um langeBegriff Paradigmen-Transformationspfade in einer zunehmend kohlenstoffkritischen Welt."Bioassets hat eine lange Geschichte in der Herstellung von qualitativ hochwertigen, zertifizierten Offsets, die Additionalität und Beständigkeit Hürden gerecht werden. Unsere Kompensationen haben führenden Unternehmen wie Banken, Versicherungen, Fluggesellschaften und anderen geholfen, ihre Klimaschutzziele zu erreichen."Die Partnerschaft zwischen GAV, ACTUAL und Bioassets ermöglicht jedem Unternehmen eine sinnvolle Dekarbonisierung. Die Dekarbonisierung ist eine der drängendsten Herausforderungen der Menschheit und ein unglaublich komplexes Unterfangen für die meisten Unternehmen mit vielen beweglichen Teilen. Unternehmen brauchen einen einzigen Partner, der einen integrierten Plan präsentieren kann, der Lösung agnostisch ist. GAV und ACTUAL bieten Dekarbonisierungsplan, Änderungsmanagement, organisatorische Transformation und komplette Suite von ESG-Software-Tools, die Unternehmen dabei helfen, sich schnell zu bewegen, Dynamik aufzubauen und den Fortschritt für die Jahrzehnte aufrechtzuerhaltenlange Reise zur Verringerung der Emissionen in der realen Welt. Die Partnerschaften von Bioassets ermöglichen eine qualitativ hochwertige Kompensation der verbleibenden Emissionen in Fällen, in denen Emissionsreduktionen aufgrund technologischer oder anderer Zwänge noch nicht möglich sind."Die Software von ACTUAL hat es globalen, landesweiten Projekten ermöglicht, schnell voranzukommen, was es Unternehmen ermöglicht, Szenarien schnell zu planen und erstmals Wege nach vorn mit positiven Auswirkungen in großem Umfang zu visualisieren. Die organisatorische CO2-Transformation ist von entscheidender Bedeutung, um die ehrgeizigen Net-Zero-Verpflichtungen einzuhalten, die während der COP26 bekannt gegeben wurden, und wir sind stolz darauf, mit Bioassets zusammen mit GAV zusammenzuarbeiten, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die ehrgeizigen Ziele zu erreichen", sagte Karthik Balakrishnan, Ph.D., Mitbegründer und Präsident von ACTUAL.Die Partnerschaft wurde offiziell ins Leben gerufen und Unternehmen, die an einer Zusammenarbeit mit ihnen interessiert sind, können ACTUAL's President und Co-Founder Karthik Balakrishnan kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten.MedienkontaktKarthik Balakrishnank@actualhq.comBioassetsBioassets wurde im Jahr 2000 gegründet und ist eines der führenden Sozialunternehmen Brasiliens, das sich durch die Entwicklung von Projekten im Bereich Waldschutz und erneuerbare Energien an der Generierung von CO2-Gutschriften beteiligt, darunter Brasiliens erste REDD+-Kredite im Amazonasgebiet.https://bioassets.com.br/Global Accelerated Ventures (GAV)GAV arbeitet mit den weltweit führenden Forschungsuniversitäten zusammen, um die Entwicklung und Kommerzialisierung von F&E in den Bereichen Nachhaltigkeit und Naturschutz zu beschleunigen und sich im organisatorischen Änderungsmanagement im Zusammenhang mit dieser technologischen Einführung zu engagieren.https://gaventures.co/ACTUALDie ACTUAL-Plattform befähigt Führungskräfte in allen Branchen, ihre ESG-Ziele umzusetzen und durch ein erstklassiges digitales Toolkit einen Weg in Richtung echter Veränderung zu beschreiten.https://www.actualhq.com/Original-Content von: ACTUAL Systems Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159949/5073798