Brüssel - Deutschland und Frankreich sorgen sich angesichts von Truppen- und Materialbewegungen an der russisch-ukrainischen Grenze und drohen Russland für den Fall einer Eskalation offen mit Konsequenzen. "Jeder neue Versuch, die territoriale Integrität der Ukraine zu untergraben, hätte schwerwiegende Folgen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister Deutschlands und Frankreichs.



Die beiden Länder stünden fest zu ihrer "entschlossenen Unterstützung für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine". Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und sein französischer Amtskollege Jean-Yves Le Drian waren am Montag im Brüssel mit dem Außenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba, zusammengetroffen. Dessen Land wurde aufgerufen, "eine besonnene Haltung beizubehalten". Zur Lösung des Konflikts im Donbass halte man an der Minsker Vereinbarungen fest, hieß es in der gemeinsamen Erklärung.

